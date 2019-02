User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung von Hannover 96 gegen Nürnberg?

Ganz, ganz, ganz wichtig! Hannover 96 gewinnt im Kellerduell gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (1:0) und stellt den Anschluss zum rettenden Ufer her. Nicolai Müller trifft doppelt, zeigt eindrucksvoll, warum man ihn im Winter von Eintracht Frankfurt geholt hat.

Müller statt Esser?

War er für euch der Mann des Tages? Davon ist auszugehen. Zuletzt war das ja in der Regel Torhüter Michael Esser, der dieses mal zwar auch einiges zu tun hatte, allerdings bei Weitem nicht so viel wie in den vergangenen Partien. Ihr seid an der Reihe, gebt den Spielern von Hannover 96 Noten!