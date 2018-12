Nur drei mit der 3 vor dem Komma: So habt ihr die 96-Profis gegen Düsseldorf bewertet

So hatten sich die Fans von Hannover 96 die Hinrunde nicht vorgestellt. Da passt es gut ins Bild, dass die "Roten" im letzten Spiel des ersten Saisonabschnitt durch einen Treffer in der Nachspielzeit Aufsteiger Fortuna Düsseldorf unterliegt. So hatten sich die Fans von Hannover 96 diese wichtige Partie nicht ausgemalt.

Nur drei mit der 3 (vor dem Komma)

Noch schlimmer als das Ergebnis war die Leistung der 96-Profis. Wenig verwunderlich also, dass ihr sie mit schlechten Noten bewertet habt. Lediglich drei Spieler der "Roten" haben eine 3 vor dem Komma bekommen.