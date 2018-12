User-Noten: Wie bewertet ihr die Spieler von Hannover 96 nach dem 0:4 gegen Bayern?

0:4 (0:2) gegen einen schier übermächtigen FC Bayern München - von Bonuspunkten im Kampf um den Klassenerhalt ist Hannover 96 an diesem Samstagnachmittag so weit entfernt gewesen wie der Mond von der Erde. Gut, das ist ein wenig übertrieben, geht aber in die richtige Richtung.

Wie war die 96er individuell drauf?

Im Kollektiv können die "Roten" nicht überzeugt haben, zu chancenlos waren sie. Aber wie habt ihr die einzelnen Spieler von André Breitenreiter gesehen? Wie immer seid ihr nach dem Abpfiff an der Reihe: Vergebt eure Noten für 96.