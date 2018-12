Bester Mann ist Torschütze Felipe: So habt ihr die 96-Profis gegen Freiburg bewertet

Die ersehnten drei Punkte hat das Auswärtsspiel beim SC Freiburg zwar nicht gebracht, aber immerhin hat Hannover 96 die lange Reise aus dem Breisgau nicht mit leeren Händen antreten müssen. Und: Beim 1:1 (1:1) präsentieren sich die "Roten" in deutlich besserer Verfassung als zuletzt beim 0:4 gegen den FC Bayern München.

Sechsmal die 2 vor dem Komma

Das macht sich auch in euren Noten bemerkbar - bei einem halben Dutzend Jungs von André Breitenreiter stand die 2 vor dem Komma. Ganz klar eure Nummer eins war Felipe, der in der 14. Minute nicht für den schnellen Ausgleich sorgte, sondern auch in der Defensive Sicherheit ausstrahlte. Im Gegensatz zu Kapitän Waldemar Anton, der dafür eine ungewöhnlich schlechte Note von euch bekommen hat.