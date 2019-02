Nur Esser und Weydandt mit Normalform: So habt ihr die 96-Profis gegen Frankfurt bewertet

Viertes Spiel unter Thomas Doll, dritte Niederlage, dreimal 0:3: Hannover 96 musste sich Eintracht Frankfurt am Sonntag geschlagen geben. In der ersten Halbzeit zeigten sich die Roten verbessert, wirkliche Torchancen erspielten sie sich trotzdem nicht. Spätestens in Durchgang zwei übernahmen die Hessen die Spielkontrolle und siegten letztlich auch in der Höhe verdient mit 3:0. Die Doll-Elf zeigte zwar eine bessere Leistung als bei der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, um aber einen Sieg in der Bundesliga einzufahren, braucht es mehr.