User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung von Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt?

Es soll einfach nicht sein: Hannover 96 verliert zum sechsten Mal in Folge in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit (0:0) brachen die Roten in Durchgang zwei ein. Am Ende hieß es 0:3: Ante Rebic, Luka Jovic und Filip Kostic trafen für die SGE.

Kaum Torgefahr

Zum wiederholten Mal blieb Hannover 96 im heimischen Stadion ohne eigenes Tor. Während der gesamten Spielzeit strahlte das Team von Thomas Doll kaum Torgefahr aus. Der Sieg für Frankfurt war am Ende auch in der Höhe verdient.

