Jetzt seid Ihr gefragt: Mit welcher Aufstellung soll Hannover 96 beim VfB Stuttgart starten?

Es geht um viel, wenn Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr) im Kellerduell der Bundesliga auf den VfB Stuttgart trifft. Aktuell liegen die Stuttgarter nur zwei Punkte vor den "Roten", die mit einem Sieg den 16. Tabellenplatz erreichen könnten. „Für uns ist das eine ganz entscheidende Woche mit dem Ziel in Stuttgart. Dass wir zeigen, dass wir gewillt sind, in dieser Liga bleiben zu wollen“, so 96-Trainer Thomas Doll.

Damit es für die Hannoveraner in Stuttgart zu etwas Zählbarem reicht, muss das Team um Kapitän Waldemar Anton alles in die Waagschale werfen. Die "Roten" warten seit mittlerweile 23 Partien in Folge auf einen Sieg in der Fremde. Es wäre am Sonntag wohl der perfekte Zeitpunkt, diese Negativserie zu beenden.