Uth, Horn und Co.: Stark in der Statistik, keine WM-Rolle bei Bundestrainer Löw

Doch wer den Bundestrainer kennt weiß, so viele Spieler nimmt er nicht mit ins Trainingslager. Beobachter rechnen damit, dass Löw zwischen 25 und maximal 30 Spieler benennen wird. Was aber zwangsläufig bedeutet, dass es morgen einige Enttäuschungen geben wird. Der SPORTBUZZER hat eine Liste deutscher Bundesliga-Profis zusammengestellt, die sich bestenfalls Außenseiterchancen ausrechnen können - obwohl die Statistiken eigentlich für sie sprechen.

Angriff: Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim) überzeugte mit 14 Toren und zehn Vorlagen. Damit spielte er sich auch in den Fokus mehrerer Bundesligisten. Den Zuschlag erhält der FC Schalke 04. Auf ein mögliches Debüt in der Nationalmannschaft muss der 26-Jährige wohl noch länger warten. © 2017 Getty Images

Mittelfeld: Nico Schulz (TSG Hoffenheim) hatte einen großen Anteil am starken Endspurt seiner Mannschaft. Der 25-Jährige bekam in den vergangen Partien immer wieder Bestnoten der Fachmagazine. © 2018 Getty Images

Mittelfeld: Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) hat als Weltmeister von 2014 einen kleinen Bonus. In dieser Saison spielte der 27-Jährige wieder etwas stärker, hat aber eine bärenstarke Konkurrenz in der Nationalmannschaft vor sich. © 2018 Getty Images

Abwehr: Kevin Vogt (TSG Hoffenheim) spielte bereits für die deutsche U21-Auswahl. Ist besonders wichtig in der Spieleröffnung (Liga-Bestwert mit 2474 Ballkontakten in 31 Partien). Die TSG führte der 26-Jährige als Kapitän bis in die Champions-League. © Getty Images

Wenn Weltmeister-Coach Löw seinen vorläufigen Kader für das Unternehmen Titelverteidigung verkündet, werden die Schattenbilder mit großen Fotos der nominierten Spieler überklebt. „Seitdem ich dabei bin, war die Auswahl noch nie so groß“, hatte Löw erklärt. Zwei Jahre lang hat der Bundestrainer über 40 Kandidaten für das Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland getestet und beobachtet.

Platz für 26 Fotos...

Nach der Benennung seines vorläufigen Kaders werden die Planungen von Löw an Fahrt aufnehmen. Am 23. Mai geht es ins Trainingslager nach Südtirol, um dort bis zum 7. Juni an ihrer WM-Form zu arbeiten. Am 4. Juni, zwei Tage nach dem Testländerspiel in Klagenfurt gegen Österreich, muss der Bundestrainer seinen Kader auf die Turnierstärke reduzieren. Sind die 26 Schattenbilder ein Hinweis auf die Größe seines vorläufigen Aufgebots? An der Fassade wäre auch noch Platz für ein 27. Foto.