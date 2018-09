Uwe Seeler macht HSV-Trainer Titz klare Ansage: Fiete Arp muss spielen!

Klub-Idol Uwe Seeler fordert von HSV-Trainer Christian Titz mehr Einsatzzeiten für Sturmtalent Fiete Arp. „Ich hoffe, dass Fiete jetzt schnellstmöglich seine Einsatzzeiten bekommt. Nur so kann er sich weiterentwickeln. Die 2. Liga ist perfekt dafür. Er muss spielen“, sagte Seeler der Hamburger Morgenpost. Bislang hat Arp in dieser Saison noch kein Zweitliga-Spiel bestritten. Der 18-Jährige kam nur im DFB-Pokal und in der Regionalliga zum Einsatz.