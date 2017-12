Van Gaal lehnt Bundesliga-Rückkehr ab: "Nur noch große Klubs"

Star-Trainer Louis van Gaal hat eine Rückkehr in die Bundesliga abgelehnt. Das erklärte der Holländer in einem Interview mit Fox Sports. Offenbar hätte der frühere Chefcoach des FC Bayern bei Bayer 04 Leverkusen anheuern können. Doch der 66-Jährige lehnte ab - er wolle nur noch große Klubs trainieren, sagte der gebürtige Amsterdamer.

So bleibt Manchester United seine bislang letzte Station. Von 2014 bis 2016 stand die Trainer-Legende an der Linie des Old Trafford. Die weiteren Stationen van Gaals lesen sich wie ein Who is Who des Weltfußballs: Ajax Amsterdam coachte er von 1991 bis 1997 und wurde mit dem Hauptstadtklub sensationell Champions-League-Sieger. Es folgten Stationen beim FC Barcelona (1997-2000), als Nationaltrainer von Holland (2000/01), erneut Barcelona (2002/03), AZ Alkmaar (2005-2009) und den Bayern, die er von 2009 bis 2011 betreute.