Vandalismus: Scheibe von Gündogan-Auto demoliert

Der Profi von Manchester City hielt sich zu dieser Zeit noch mit der Nationalmannschaft im Teamhotel Hyatt in Köln auf. Am 8. Juni spielte er mit dem DFB-Team in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. Die Anhänger hatten den beiden türkisch-stämmigen Nationalspielern ihr Treffen inklusive Propaganda-Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in den vergangenen Wochen nicht verziehen. Beim 2:1 gegen Saudi-Arabien in Leverkusen hagelte es für Gündogan und Özil wieder Pfiffe. Und dieses Thema droht den Weltmeister nun auch während der Endrunde in Russland weiter zu begleiten. Unklar ist allerdings, ob der Vandalismus mit dem Erdogan-Foto in Verbindung gebracht werden kann.