Variante mit Charme: Berns Keeper Mvogo für RB Leipzig ein Thema

Compper soll in Leipzig bleiben

Vorm Abschluss stehen Gespräche zwischen Sportdirektor Ralf Rangnick und Routinier Marvin Compper. Der 31-jährige Ex-Hoffenheimer ist seit Sommer 2014 ein Roter Bulle, hat nach dünnbrüstigen ersten Monaten längst zurück zu der Form gefunden, die ihn einst zum Nationalspieler gemacht hat. Comppers Vertrag würde sich mit dem 25. Einsatz um ein Jahr verlängern. Fehlen eigentlich noch sieben Spiele. Nach LVZ-Informationen beharrt Rangnick nicht auf Erfüllung der Einsatz-Klausel, will den mit allen Wassern gewaschenen Abwehrmann halten. Mehr noch: Rangnick und Compper können sich eine Karriere nach der Spielerkarriere in Leipzig vorstellen. Noch ist das liebe Geld Hemmschuh. Als Compper 2014 vom Arno an die Pleiße wechselte, gehörte er zu den Topverdienern bei RB. Das ist einen Aufstieg und zweieinhalb Jahre später anders. An diesem Punkt scheiden sich noch die Brüder im Geiste.