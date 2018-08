Bei Karius wurde nach dem Spiel eine Gehirnerschütterung diagnostiziert, die er sich im Finale durch einen Schlag von Real-Star Sergio Ramos zuzog. Trotzdem wurde er noch über Wochen hinweg auf sämtlichen Social-Media-Plattformen übel beleidigt. Klopp findet dieses Verhalten schrecklich.

Klopp: "Leute suhlen sich in ihrer Häme"

„Wie sich Leute in der Anonymität des Internets in ihrer Häme für andere Leute wälzen und suhlen, denen etwas nicht gelungen ist. Das sind zu 99,9 Prozent Menschen, die nie in so eine Situation kommen würden, weil sie dazu nicht in der Lage sind. Weil sie in ihrem Räumchen sitzen, anstatt rauszugehen an einen Ort, an dem Leistung erbracht werden muss.“