Verbandsliga: Rostocker FC wieder Dritter, SV Pastow kassiert Heimniederlage

Fußball-Verbandsligist Rostocker FC hat am Sonnabend seinen vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Elf von Trainer Axel Rietentiet siegte trotz Rückstandes mit 2:1 (0:0) beim Tabellenfünften 1. FC Neubrandenburg (32 Punkte). Denis Schmidt hatte den FCN in der 51. Minute in Führung gebracht. Ein Doppelschlag der RFC-Kicker Alexander Rahmig (53.) und Patrick Nehls (56.) drehte wenig später das Ergebnis. Die Rostocker (jetzt 43 Punkte) rückten durch den Erfolg wieder auf Rang drei vor.