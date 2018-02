Der ehemalige Profi Rodolfo Cardoso arbeitet ab sofort im Trainerteam des Hamburger SV. Der 49 Jahre alte Argentinier sollte bereits am Dienstagnachmittag an der Seite von Coach Bernd Hollerbach auf dem Trainingsplatz des HSV stehen. "Ich freue mich sehr, wieder auf dem Platz zu stehen und werde alles dafür geben, dem Verein zu helfen, gemeinsam aus der schwierigen Situation herauskommen", wird Cardoso auf der Homepage des Bundesliga-Vorletzten zitiert.

Der gebürtige Argentinier trug von 1996 bis 2004 das Trikot der Hanseaten und erzielte in 136 Pflichtspielen 19 Tore. Im Anschluss an seine Profikarriere arbeitete der frühere Mittelfeldspieler als Trainer beim HSV-Nachwuchs. In den Spielzeiten 2011/12 und 2013/14 trug er für insgesamt vier Spiele die Verantwortung für die Profis. Seit Oktober 2015 arbeitete Cardoso im Scouting des Clubs.