Verlängerung nicht um jeden Preis: Verliert 96 Sarenren-Bazee an Bundesligisten?

Lange war Hannovers Noah-Joel Sarenren-Bazee verletzt, auf den letzten Metern der Hinserie blühte das 96-Talent aber nochmal auf. An den letzten fünf Treffern des Zweitliga-Zweiten war der 20-jährige Rechtsaußen beteiligt. Das ist an vielen Bundesligisten nicht spurlos vorbeigegangen. Der VfL Wolfsburg, RB Leipzig und zuletzt auch Schalke 04 sollen laut Medienberichten an dem schnellen Angreifer interessiert sein.

"Er muss sich stabilisieren"

Hannover 96 will den noch bis 2018 gültigen Vertrag mit Sarenren-Bazee um weitere drei Jahren verlängern. Anfang des kommenden Jahren sollen deshalb Gespräche zwischen 96-Geschäftsführer Martin Bader und den Beratern des 96-Angreifers, Volker Struth und Jan Schlaudraff, stattfinden. Hannovers Präsident Martin Kind hofft, dass das Talent an der Leine bleibt. „Jan weiß eigentlich, dass es Noah gut tun würde, noch ein oder zwei Jahre in Hannover zu bleiben. Er kann sich hier entwickeln und wird wertgeschätzt", sagte Kind der Bild.

Allerdings werde 96 auch nicht zu jedem Preis mit dem Youngster verlängern, erklärt der Präsident. Sarenren-Bazee sei ein "Super-Typ" und "hochtalentierter Spieler", der allerdings auch erst zehn Spiele gemacht habe. "Er muss sich stabilisieren. Wenn ich da an Sandhausen denke, das war nicht so stark", sagte Kind.