Verletzter Amadou Haidara bei RB Leipzig vorgestellt: "Ich möchte mir keinen Zeitdruck machen"

Leipzig. Das miese Wetter bleibt Amadou Haidara noch erspart. Während seine Kollegen auch am Dienstag bei Temperaturen leicht über null Grad und Regen am Cottaweg auf den Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund (19. Januar) hinarbeiteten, laboriert RB Leipzigs zweiter Winterneuzugang weiter an einer Kreuzbandverletzung.