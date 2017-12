Verletzter Bayern-Torwart Neuer sieht die WM nicht in Gefahr

Anzeige

Seit dem erneuten Mittelfußbruch geht Welttorhüter Manuel Neuer immer noch auf Krücken. Wann Neuer wieder zwischen den Pfosten steht, ist ungewiss. In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ betont der 31-Jährige, dass die Weltmeisterschaft 2018 in Russland nicht in Gefahr ist.

„Die Natur weiß schon, wenn ein Knochen bricht, warum es dann so lange braucht, bis das wieder alles in Ordnung ist. Die Zeit muss man sich einfach nehmen“, sagt Neuer gegenüber der „Bild am Sonntag“. Wie lange er sich genau noch Zeit nehmen muss, kann er nicht genau sagen – der FCB-Kapitän macht es von den Untersuchungen abhängig: „Wenn ich gute Bilder habe, wenn es absolut keine Probleme mehr gibt, wenn ich das Freizeichen von den Fachleuten bekomme, dann werde ich auch wieder beginnen“, so Neuer weiter.

Neuer hat in diesem Jahr drei Brüche am linken Mittelfuß erlitten. Er kehrte zweimal nur kurz ins Tor des FC Bayern zurück. Für die deutsche Nationalmannschaft konnte er in diesem Jahr kein Länderspiel absolvieren. Der FC Bayern vermeldete zuletzt, dass ihre Nummer eins im Januar ins Mannschaftstraining zurückkehren soll. „Er ist so im Soll, wie die Ärzte das prognostiziert haben. Er wird bald die Krücken ablegen und in die Reha gehen. Alles ist so, wie die Ärzte es vorausgesagt haben. Ich weiß aber nicht, ob er zum Rückrundenstart schon wieder zur Verfügung steht“, sagt FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Ohne Krücken am Weihnachtsfest

Für Neuer wäre es „schön, wenn ich mich zum Weihnachtsfest von meinen zwei ´Freunden´ verabschieden kann. Das wäre das schönste Geschenk.“ Gemeint sind natürlich die Krücken, mit denen er auch am Samstagabend bei der Spendengala zu sehen war. Die Fans der Nationalmannschaft und des FC Bayern machen sich auch nach dem Auftritt weiter Sorgen.

Über eine mögliche WM-Teilnahme sagt der 31-Jährige: „Ich gehe fest davon aus, dass ich bei der WM im Tor stehe! Meiner Meinung nach steht der WM-Teilnahme gar nichts im Wege.“ Er will nichts riskieren und Spätfolgen verhindern.Trotz seiner langen Verletzungspause ist Neuer nah an der Mannschaft – beim DFB und FC Bayern Neuer sieht eine gute Stimmung im Team und auch einen anderen Fußball. „Mit uns ist wieder zu rechnen“, so der ehemalige Welttorhüter, der aber gegen Ex-Trainer Carlo Ancelotti nicht nachtritt: „Menschlich gesehen haben wir ein gutes Verhältnis gehabt. Man weiß ja auch, dass Carlo Ancelotti ein Gentleman ist, er hört den Spielern zu. Wir haben überhaupt keine Probleme gehabt mit ihm.“

