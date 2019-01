Verletzter Handballer Martin Strobel meldet sich aus dem Krankenhaus: "Ich bin sprachlos"

Der Spielmacher hatte sich beim 22:21-Sieg gegen Kroatien das Kreuzband und das Innenband im linken Knie gerissen. Die Operation sei gut verlaufen, teilte der behandelnde Kniespezialist Jörg Richter am Mittwoch mit. „Da neben dem Kreuzband weitere Strukturen im Kniegelenk betroffen sind, wird die Rehabilitation etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Richter in einer Mitteilung der Klinik für Sportorthopädie in Markgröningen.