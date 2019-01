Rätselraten um Verletzung von Schalke-Stürmer Gudio Burgstaller

"Das wird uns sicherlich nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Tagen und Wochen wehtun", klagte Tedesco. Dringend gesucht wird ein Innenverteidiger. "Aber wenn wir einen holen, dann bin ich glücklich", sagte Tedesco.

Die Freude über den sportlichen Aufschwung wurde beim FC Schalke 04 durch das neue Verletzungspech arg getrübt. Die ernüchternden Diagnosen bereiteten Trainer Domenico Tedesco nach dem respektablen 2:2 (2:2) bei Hertha BSC mächtig Kopfzerbrechen. In Alessandro Schöpf und Benjamin Stambouli fehlen zwei weitere Profis langfristig, auch Angreifer Steven Skrzybski fällt wochenlang aus. Und das augerechnet vor dem anspruchsvollen Programm mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und der Partie beim FC Bayern München eine Woche später. Dazwischen liegt noch das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf.

Doch nicht nur in der Defensive, sondern auch im Angriff herrscht großer Handlungsbedarf. Die Stürmer-Kollegen von Skrzybski, Guido Burgstaller und Breel Embolo, fallen noch lange aus. Bei Burgastaller sollen die Probleme nicht einfach zu bestimmen sein. Schalke soll vermuten, dass die Leistenbeschwerden mit der Reizung in der Achillessehne zusammenhängen. Der Kicker erklärt, dass der 29-Jährige die Leiste mittlerweile im Griff habe. Nur sein Fuß lasse eine Rückkehr in den Kader nicht zu. Ein paar Wochen könnte das noch dauern!