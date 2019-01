Verletzung von Marco Reus: BVB-Sportdirektor Michael Zorc gibt Entwarnung

Axel Witsel sorgt für Sieg in Leipzig: BVB stellt Abstand zum FC Bayern wieder her

Unmittelbar vor dem wichtigen Duell mit RB Leipzig am Samstag war Reus im Training umgeknickt und fehlte dem BVB gegen die Sachsen. "Es war unmöglich für ihn, heute zu spielen", konstatierte Trainer Lucien Favre nach der Partie. Für den Kapitän sprang Maximilian Philipp ein, der seine Sache ordentlich machte . Auch ohne ihren Top-Scorer überzeugten die Schwarz-Gelben in Leipzig und bauten ihren Vorsprung auf den FC Bayern München durch einen 1:0-Sieg wieder auf sechs Punkte aus.

Trotz der Entwarnung durch die medizinische Abteilung dürfte dem BVB der Schreck noch tief in den Knochen stecken. Reus erwies sich in den vergangenen Jahren als extrem verletzungsanfällig und verpasste allein in der letzten Saison nach einem Kreuzbandriss die komplette Hinrunde. Zudem musste der 29-Jährige sowohl 2014 (Syndesmosebandanriss, WM), als auch 2016 (Schambeinentzündung, EM) auf wichtige Turniere der Nationalmannschaft verzichten.