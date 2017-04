Verletzungs-Update: Keine schlimmen Knieschäden bei Salif Sané

Es war ein Schockmoment für Hannover 96: Nachdem Salif Sané am Mittwoch das Training abbrechen musste, setzte der 96-Innenverteidiger auch am Donnerstag aus. Kenan Karaman hatte ihm versehentlich aufs rechte Knie getreten. Eine genaue Untersuchung (MRT) zeigte keine schlimmen Knieschäden. Am Freitag soll Sané deshalb wieder trainieren (nicht öffentlich).