Verletzungsschock bei Handball-WM: Strobel muss gegen Kroatien mit Trage vom Feld

Früher Schock im wichtigen Hauptrunden-Spiel! Die deutsche Nationalmannschaft muss vorerst ohne Martin Strobel auskommen. Der einzige Zweitligaspieler in der Handball-Nationalmannschaft von Christian Prokop knickte bei einem Angriff in der Anfangsphase des Spiels gegen Kroatien (hier im Liveticker) mit dem linken Knie weg und musste verletzungsbedingt lange behandelt werden. Anschließend wurde er von Sanitätern aus der Halle gebracht.

Strobel war für die Angriffsbemühungen der Mannschaft von Christian Prokop im bisherigen Saisonverlauf besonders wichtig. Der Spielmacher, der bei der WM 2017 in Frankreich und bei der EM 2018 in Kroatien fehlte. Dieser konservative Typus Handball-Spielmacher. Alte Schule. Wer soll den jetzt noch brauchen, sagten viele 2016, als der 32-Jährige aus Rottweil zurückgetreten war. Abgetreten auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Europameister, Olympia-Bronze. Strobel machte es sich im Baden-Württembergischen gemütlich. In Balingen-Weilstetten. Zweite Liga. Wer soll den jetzt noch brauchen, sagen viele.

Prokop ist ein Fan von Strobel

Bundestrainer Christian Prokop sieht das anders. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft sieht das anders. Und Martin Strobel ist sowieso egal, was viele sagen. Deutschland ist eben nicht gerade reich an Weltklasse-Spielmachern. Strobel ist so einer. Eine „Spielmaus“, sagt Prokop. Strobel würde es vermutlich als Kompliment auffassen, würde man sagen: Dieser 1,89-Meter-Mann, der 2010 mit dem TBV Lemgo den EHF-Cup gewann, ist ein Handball-Spießer. Keiner, der Alleingänge liebt, keiner mit jemals einem Schnörkel zu viel. Eher ein Stratege alter Schule, der mit hoher Passgeschwindigkeit daherkommt, die Abwehr liest. Überraschend ist es nicht, dass der junge Strobel damals jedes Mal geflasht war, wenn er Magnus Wislander oder Stefan Lövgren spielen sah. „Damals war das Spiel noch nicht so athletisch. Ich mochte die Spielweise der schwedischen Generation.“

Handball-WM 2019: Das sind die Spitznamen der deutschen Nationalspieler KLICKT EUCH DURCH! "Bam-Bam" Patrick Wiencek höchstpersönlich verrät dem SPORTBUZZER die Spitznamen der deutschen Handball-Stars dieser WM. ©

Anzeige

Irgendwann klingelte nun also im gemütlichen Balingen am Rande der Schwäbischen Alb das Telefon bei Martin Strobel. „Ich war überrascht, musste erst einmal eine Nacht drüber schlafen.“ Strobel steckte mit Ehefrau Jenny die Köpfe zusammen und entschied sich für sein Comeback. Jetzt ist er wieder da, bringt es mittlerweile auf 143 Länderspiele (167 Tore), ist neben Uwe Gensheimer und Silvio Heinevetter erfahrenster Mann im Team des Deutschen Handballbundes. Ein Stratege, was nicht nur seine Hochzeit beweist. 2016 war es, kurz nach seinem Abtritt von der internationalen Bühne. Freunde, Verwandte waren eingeladen zur Taufe des kleinen Peer (3) in Rottweil, doch die Gäste besuchten plötzlich auch die Trauung von Martin und Jenny. So ganz kann man eben doch nicht immer damit rechnen, was Strobel als nächstes tut.

Strobel ordnet das Spiel der Mannschaft

Das Handballspiel jedenfalls habe Martin Strobel verstanden. Sagt Markus Baur – Spielmacher beim Wintermärchen 2007 – über Martin Strobel, bislang ganz klar Nummer eins auf der Rückraum-Mitte bei der Heim-WM. Er überzeugte in den ersten Spielen bisher mit viel Passgenauigkeit, Dynamik, zuweilen Torgefahr und einem brillanten Auge für den Kreisläufer. Kein Wunder, dass der Kieler Hendrik Pekeler ins Schwärmen gerät: „Ich mag Martin als Typen. Er ist ein Denker, hat einen unglaublichen Sachverstand. Er steuert unser Spiel, schaut genau, wie die Abwehr reagiert.“ Frei nach dem Motto: Was scheren uns die, die gesagt haben: Wie könnt Ihr einen Zweitligaspieler für die WM nominieren. „Ich kann ja nur mit Leistung antworten. Christian (Prokop, d. Red.) hat mir seine Vorstellungen geschildert, und meine Aufgabe ist es, das umzusetzen. So ein Event wie die Heim-WM, diese Herausforderung – das ist eine Riesenfreude für einen Leistungssportler. Darum habe ich zugesagt.“

Das machen die Handball-Weltmeister von 2007 heute Diese Mannschaft krönt sich 2007 zum Handball-Weltmeister. ©