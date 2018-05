Verliehener 96-Stürmer Elias Huth wechselt wohl zum 1. FC Kaiserslautern

Elias Huth wird nach seiner Leihe von RW Erfurt nicht zu Hannover 96 zurückkehren, sondern zum 1. FC Kaiserslautern wechseln. Das berichtet die "RHEINPFALZ". Demnach wechselt der 21-Jährige zusammen mit seinem Teamkollegen Theodor Bergmann (21) zu den Pfälzern. Am Betzenberg erwartet Huth, wie schon in Erfurt, Drittliga-Fußball. Die Verbindung zwischen beiden Parteien ist fast logisch: Trainer Michael Frontzeck und Sportvorstand Martin Bader kennen den jungen Torjäger noch aus 96-Zeiten.

In der vergangenen Saison verpasste der Stürmer nur zwei Spiele in der 3. Liga und war mit neun Treffern der erfolgreichste RWE-Schütze. Trotzdem konnte er die Erfurter nicht vor dem Abstieg bewahren. Elias Huth wird mit Kaiserslautern die Rückkehr in die 2. Bundesliga anpeilen.