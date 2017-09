Vertragsklausel: Origi wird für Wolfsburg teurer, wenn er nicht spielt

Auch Rückhol-Klausel soll integriert sein

Nach Informationen der Bild-Zeitung enthält der Origi-Vertrag mit Liverpool nämlich eine bisher noch unbekannte Klausel. So soll es Aufschläge für die Wolfsburger auf die Leihgebühr geben, wenn es der Stürmer nicht dauerhaft in die Stammelf des VfL schaffen sollte - unter anderem müsse Wolfsburg 20 Prozent "Strafe" auf die Leihsumme zahlen, falls Origi nicht mindestens 80 Prozent der Spiele bestreitet. Wolfsburg wollte sich laut Bild zu dieser Klausel nicht äußern.

Und noch eine Klausel könnte den Wolfsburg-Fans so gar nicht schmecken: Das Blatt weist auch darauf hin, dass Liverpool Origi schon im Januar zurückfordern könnte! Sollte Trainer Jürgen Klopp also zu der Zeit über viele Verletzte verfügen, könnte der Liverpool-Coach den Belgier ohne Probleme zurück in sein Team holen. Die Times hatte darüber bereits schon in der vergangenen Woche berichtet - Wolfsburg dementierte nicht.