Verrücktes Spiel vom 1. FC Lok: Keeper mit offener Wunde – Krug im Tor

Im Training ist für den 28-Jährigen das Tor zwar tabu. „Wenn ich mit Kumpels bolze, stelle ich mich aber gern mal hinten rein“, so der gebürtige Wolfener. In Berlin erlebt er acht turbulente Minuten. Viktoria geht in der ersten Halbzeit schnell mit 2:0 in Führung. Lok schafft zwar bis zur Halbzeit den Ausgleich, fängt aber nach der Pause den dritten Treffer. Ein Missverständnis von Krug mit Zickert macht für die Berliner den Weg frei.

Dann die Schlussphase vor 624 Zuschauern im Stadion Lichterfelde. Lok wirft noch einmal alles nach vorn, stürmt auf das Berliner Tor an. Krug beobachtet das Spiel von hinten, muss bis dahin nur einmal einen Rückpass wieder mit dem Fuß zurück ins Feld spielen. In der 90. Minute flankt Leipzigs Becker und Djamal Ziane ist mit dem Kopf zur Stelle – 3:3. „So ein verrücktes Spiel hatte ich im Männerbereich noch nie“, gab der Torschütze zu.