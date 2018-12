"Versetzung arg gefährdet": Breitenreiters neues Rezept für gemütliche Weihnachten

Versetzung arg gefährdet

Hannover ist auf den letzten Platz abgerutscht. Als Stürmer Niclas Füllkrug am Tag nach der Bayern-Pleite bei der Trainingseinheit einen Assistenzcoach anraunzte, ging Breitenreiter verbal sofort dazwischen – und zählte den 96-Bestverdiener an. Alles vergessen, sagt Breitenreiter zwar, doch das Gemecker nach mauer Leistung verurteilte er auf der Pressekonferenz erneut. Mit Sätzen über gewünschte Rinderfilets und Nudelsuppen. Der gewählte Mittagessen-Vergleich? Noch nicht ganz ausgegoren.

Dafür behält der Fußballlehrer das 96-Halbjahreszeugnis im Blick: „In dem wird für uns stehen, dass die Versetzung arg gefährdet ist.“

Bei schlechten Leistungen drohte er zuletzt sogar damit, seinen Profis den Weihnachtsurlaub zu streichen. Training an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag oder an Silvester? „Wenn meine Versetzung in Gefahr ist, fahre ich dann in den Urlaub? Oder benutze ich vielleicht Nachhilfe-Unterricht und versuche alles möglich zu machen, damit im Sommer die Versetzung für die nächste Bundesligasaison erfolgt“, bemüht Breitenreiter ein weiteres Sinnbild. Ganz klar: „Ich würde die Zeit zwischen Weihnachten und dem Trainingsauftakt auch lieber mit meiner Familie verbringen. Aber es geht einzig und allein um Hannover 96 und darum, dass wir unsere Situation verbessern.“