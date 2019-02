Esther Sedlaczek musste selbst über ihren Versprecher lachen. "Genug Zuversicht, dass gegen die Bauern (lacht), Bayern, ein Kraut gewachsen ist, dürften die Berliner ja haben", sagte die Sky-Moderatorin am Mittwochabend vor dem DFB-Pokal-Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern, als sie an Kommentator Wolff Fuss übergab. In ihrer Instagram-Story nahm Sedlaczek ihren kleinen Lapsus anschließend mit Humor: "Leute, ich muss euch enttäuschen - es war tatsächlich nur ein Versprecher."