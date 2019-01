Verständnis und Verbundenheit beim Feuerwerk der Turnkunst

Leipzig. Ein Handy klingelt. Passiert in der Größe des Raums und ist am Mittwochabend in der ausverkauften Arena unbedingt erlaubt. Handy-Alarm schließlich vor 6500 Zuschauern beim Feuerwerk der Turnkunst, unendliches Stimmengewirr, dann Szenenwechsel. So gewollt – die Leipziger Verbindung auf der seit 29. Dezember gefeierten Connected-Tournee ist hergestellt.

DURCHKLICKEN: Die Bilder von Europas erfolgreichster Turn-Show. Feuerwerk der Turnkunst in Leipzig © Christian Modla

Erster Beifall von den Rängen für das Ensemble. Weltklasse-Akteure aus neun Nationen bieten eine Show zwischen Adrenalin und Gänsehaut, und sie haben eine Botschaft parat: Zusammen gewinnen wir die Fans, sie werben für Verständnis und Verbundenheit. Tagesaktuell. Jede Gruppe ist auf ihre Weise einzigartig, innovativ, mal spaßig, nachdenklich. Für die regionale Note sorgt der TV Plagwitz, taucht in seine mystische Unterwasserwelt ab und auf. „Für mich ist das Feuerwerk wie eine große Familie und gewissermaßen ein Stück Heimat“, sagt Felice Aguilar, die mit ihrem Duo-Partner Alex ein gefühlvoller Teil des Programms sein sollte. Wegen Verletzung musste die Nummer kurzfristig abgesagt werden. Aguilar? Turnfans wissen: Andreas, Papa von Felice und in wenigen Tagen 57 Jahre alt, startete bei Olympia und holte WM-Gold an den Ringen.

Wow-Momente bei Europas erfolgreichster Turn-Show

Apropos Medaillen. Diese werden auch bei der neunten Auflage der Glanznummer in der Turnfeststadt 2021 nicht vergeben. Vorab aber zeichnet der Sächsische Turn-Verband seine besten Athleten aus. Ehre für Ute Kahlenberg-Starke. Die Pferdsprung-Europameisterin von 1961 – in Leipzig war’s! – feierte am Montag ihren 80. Geburtstag. Als Feuerwerk-Stammgast hat sie viele Übungen der Extraklasse gesehen, die aktuelle Ausgabe packt wieder eins drauf. Alexander Weibel Weibel (wirklich doppelt) präsentiert das neuartige Gerät Multischlappseil. Der Spanier erzählt darauf eine melancholische Geschichte, während er gleichzeitig Geige spielt. Für einen Hit sorgen die Schleuderbrett-Artisten Jules und Jerome aus Frankreich, waghalsig und charmant. Europas erfolgreichste Turn-Show zeigt Körperkunst mit Whow-Momenten, verblüfft durch Effekte aus Licht und Pyrotechnik.

Bernd Merbitz eröffnet die Show mit einer sympatischen Sachsennote