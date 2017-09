Verstoß gegen Financial Fair Play? Uefa ermittelt gegen Paris Saint-Germain

222 Millionen Euro für Neymar, dazu die Verpflichtung von Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain hat es in diesem Sommer auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Mit Financial Fair Play (FFP) hatte das nicht mehr viel zu tun. Deshalb ermittelt nun die Uefa gegen den Scheich-Klub.

"Die Untersuchung richtet ihren Fokus auf die Einhaltung des Klubs in Sachen Break-Even-Anforderungen, vor allem in Bezug auf die jüngsten Transferaktivitäten", heißt es in der Uefa-Mitteilung vom Freitagabend. Das FFP ist eigentlich dafür da, dass kein Klub mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Allerdings hat Paris in diesem Sommer ein Transferminus von 176 Millionen Euro gemacht.