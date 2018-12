Versuchter Mord: Ex-NFL-Star Brandon Browner muss für acht Jahre ins Gefängnis

Brandon Browner muss für acht Jahre ins Gefängnis, weil er im Juli 2018 versucht haben soll, seine Ex-Freundin umzubringen. Es kam zur Verhandlung, doch d er ehemalige NFL-Star , der mit den Seattle Seahawks und den New England Patriots den Super Bowl gewann , hatte am vergangenen Dienstag die Aussage vor einem US-Gericht in Kalifornien verweigert.

Browner soll Frau in Teppich eingewickelt haben

Der Vorwurf: Browner soll im Sommer in das Appartement seiner Ex-Freundin in La Verne eingebrochen sein, sie gewürgt und anschließend in einen Teppich eingewickelt haben. Die zwei Kinder, welche Browner mit der Frau hat, sollen sich zur Tatzeit in der Wohnung befunden haben.

Wie die US-Nachrichten-Website TMZ berichtet, soll der 34-Jährige bei der Anhörung keinen Widerspruch gegen die Anschuldigungen des versuchten Mordes und der mutwilligen Kindesgefährdung eingelegt haben. Weitere Anklagepunkte wie Einbruch, Raub und Freiheitsberaubung sollen dafür fallen gelassen worden sein.