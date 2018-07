Verteidiger Saracchi: Der neue Trendsetter bei RB Leipzig

Warum kommen aus diesem kleinen Land so viele gute Fußballer? „Das hängt damit zusammen, dass viele Jungs hart arbeiten, um nach oben zu kommen und diese Aufstiegschance zu nutzen“, sagt der Verteidiger und spricht dabei gleichzeitig von seinem Werdegang. Er opferte früh sehr viel für den Sport, zog mit 13 Jahren aus seiner Geburtsstadt Paysandu ins 360 Kilometer entfernte Montevideo, um dort beim Hauptstadt-Klub Danubio FC anzuheuern, der in Uruguay als wahre Spielerfabrik gilt.

Der quirlige Kicker ließ sein Elternhaus und drei Schwestern zurück. In der Familie lernte er bei so vielen Frauen, sich durchzusetzen. Mit fünf Jahren begann der kleine Marcelo das Fußballspielen. „Aber ich war sehr schlecht“, erinnert er sich. Heimweh kennt der inzwischen 20-Jährige nicht mehr. Er ist bereit, für seine Karriere unbändigen Einsatz zu zeigen. E in Charakter wie aus dem Rangnickschen Bilderbuch.

„Matetee ist mein Red Bull. Das gibt Energie!“

Saracchi füllt in Leipzig die Lücke, die nach der Verletzung von Marcel Halstenberg in der Rückrunde der vergangenen Saison auf der linken Außenverteidigerposition wie ein großes Loch klaffte. In den ersten Wochen kann sich der 1,72 Meter kleine Linksfuß bei Testspielen sowie in der Europa-League-Qualifikation bereits empfehlen, denn bisher trainiert Halstenberg nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder mit der Mannschaft.