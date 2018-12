Purena-Cup live: Gastgeber Arnum wirft in Vorrunde Landesligisten raus!

Die SV Arnum veranstaltet am Sonnabend in der Hemminger Tribünensporthalle den Purena-Cup. Jeweils fünf Mannschaften kämpften dort ab 12 Uhr in zwei Vorrundengruppen um die Tickets für die K.o.-Phase. Mittlerweile sind die Finals-Teilnehmer ausgespielt: Bezirksligist SV Arnum holt sich in Gruppe A überraschend den ersten Platz und muss im zweiten Halbfinale gegen Egestorf/Langreder ran. Das erste Halbfinale bestreiten der OSV Hannover und der überraschende Last-Minute-Gruppensieger Koldinger SV. Alle Überraschungen und Anekdoten, die Halbfinals und das Endspiel um 18 Uhr könnt ihr hier bei uns im großen SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen.