Vertrag verlängert! Lenny Soccio bleibt den Hannover Indians langfristig erhalten 

Offiziell ist von einer „langfristigen Vertragsverlängerung“ die Rede. Das klingt zwar etwas schwammig, bedeutet aber: Soccio soll nicht nur in der kommenden Saison, sondern auch darüber hinaus der Coach am Pferdeturm bleiben. Diese Absicht einer weiteren Zusammenarbeit haben beide Seiten geäußert. Soccio ist seit 2017 Trainer der Hannover Indians.

Am Geburtstag: Garten beim Comeback mit Tor bei Scorpions-Sieg - Indians gewinnen in Halle

Am Freitag ist er mit seiner Mannschaft bei den Black Dragons Erfurt zu Gast (20 Uhr), am Sonntag (19 Uhr) steht ein Heimspiel gegen die Moskitos Essen an. Mit einer Erfolgsserie von zehn Siegen am Stück gehen die Indians in dieses Wochenende. Zuletzt gab es zehn Siege am Stück im Februar und März 2016: Der Anfang war ein 5:3 gegen die Harzer Falken, der Abschluss ein 4:1 gegen den EC Peiting.