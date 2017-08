TV-Aus für Mehmet Scholl: ARD-Vertragsauflösung! "Hat mir immer Spaß gemacht"

Die Zeichen standen vor wenigen Tagen noch auf Einigung. Jetzt die Wende. Aus für Mehmet Scholl bei der ARD . Der TV-Experte wird im Ersten mit sofortiger Wirkung nicht mehr zu sehen sein. Nach neun Jahren Zusammenarbeit. Das teilt der Sender am Donnerstagmorgen mit.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Wir bedanken uns bei Mehmet Scholl für die großartige Zeit mit einem meinungsstarken, streitbaren und originellen Experten, der unsere Sendungen extrem bereichert hat. Er hat den Zuschauern einen tiefen Einblick in den Fußball ermöglicht und sie bestens unterhalten."

Zoff beim Confed Cup

Während des Confed Cups in Russland hatte Scholl nicht nur für einen medialen Aufreger - sondern für einen waschechten Eklat gesorgt.

Noch vor Übertragungsbeginn des Halbfinals Deutschland gegen Mexiko soll Scholl das ARD-Fernsehstudio in Baden-Baden verlassen haben. Grund: ein Streit! So wollte die ARD in der Sendung lieber über die Dopinggerüchte rund um die russische Nationalmannschaft berichten, während Scholl gerne über die deutsche Elf gesprochen hätte.