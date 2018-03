Vertragsverlängerung trotz Kreuzbandriss: 96-Kapitän Edgar Prib "einfach nur dankbar"

Am Montag machte sich Edgar Prib fertig fürs Training. Aber an echtes Fußballtraining ist natürlich nicht zu denken für den 96-Profi, der sich auf tragische Weise zum zweiten Mal am rechten Kreuzband verletzte. Ein halbes Jahr nach der Knie-OP stand er kurz vor seinem Comeback und erlitt am 20. Februar den nächsten Riss in seinem Lebenslauf.