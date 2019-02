Ihr Schicksal bewegt die Menschen - wiederholen soll es sich nicht: Die im vergangenen Jahr schwer verunglückte zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel will in Zukunft dabei helfen, dass Unfälle wie ihrer im Juni 2018 in Zukunft verhindert werden. "Ich habe Ideen, um die Risiken zu minimieren", sagte die 28-jährige frühere Bahnradsportlerin im Rahmen der Laureus World Sports Awards am Montag im Fürstentum Monaco. Konkreter könne sie noch nicht werden, klar sei aber: "So etwas darf nie, nie wieder passieren."