Verwirrung um Rudy-Wechsel vom FC Bayern zu RB Leipzig

Leipzigs Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick gilt als geschickter Verhandler. Und dieses Geschick braucht er auch. Denn RB Leipzig will und muss unbedingt noch zwei Spieler holen. Die Zeit wird knapp. Für Verwirrung sorgt derzeit der Fall Sebastian Rudy.

Der mögliche Wechsel von Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München zu RB Leipzig sorgt für Spekulationen und Verwirrungen. Zuletzt hatte der SWR berichtet, der Transfer des Mittelfeldspielers vom deutschen Rekordmeister zum Bundesliga-Konkurrenten aus Sachsen sei angeblich fix und der 28-Jährige habe bereits einen Vertrag unterschrieben. Die Ablöse liege demach bei kolportierten 15 Millionen Euro.

Dies kann der SPORTBUZZER allerdings nicht bestätigen. Bislang soll es noch nicht einmal Kontakt zwischen den beiden Clubs gegeben haben. Das hatten zuvor auch die Sport Bild und RBLive berichtet.

Unbestritten ist: Die Sachsen wollen und müssen bis zum Transferschluss Ende August noch zwei Spieler holen - aber laut Rangnick nur solche, die dem Club auch sofort weiterhelfen. Denn die Leipziger haben in dieser Saison das Ziel, sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal sowie bei erfolgreicher Qualifikation in der Europa League lange vorne mitzumischen. Dafür braucht Leipzigs Chefcoach und Sportdirektor Ralf Rangnick auf jeder Position einen doppelt gut besetzten Kader.

Rangnick dementiert Gerüchte - Rudy besucht Leipzig

Rudy könnte dabei der gesuchte Ersatz für Naby Keita sein, der für mehr als 60 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt ist. Ein grundsätzliches Interesse an Rudy hatte Rangnick bestätigt. Nach SPORTBUZZER-Informationen war der 28-Jährige sogar bereits am Cottaweg, um sich das Vereinsgelände anzuschauen. Dennoch sei der Transfer für RB nicht darstellbar. "Unabhängig davon, ob Sebastian Rudy ein sehr guter Spieler ist - wie soll das denn für uns darstellbar sein? Damit beantwortet sich dieses Gerücht von selber", hatte Rangnick unlängst der dpa gesagt. An diesem Stand soll sich bis jetzt nichts geändert haben.

Denn das Transferbudget der Messestädter soll bei rund 60 Millionen Euro liegen. Nach den Verpflichtungen der Abwehrspieler Nordi Mukiele (16 Millionen Euro) und Marcelo Saracchi (11) sowie von Stürmer Matheus Cunha (15) sind aber nur noch 18 Millionen Euro übrig.

Rudy-Wechsel würde Leipzig-Gefüge sprengen

Zudem würden die Sachsen mit einer Verpflichtung von Rudy gegen ihre selbst auferlegten Leitlinien verstoßen. RB will nur Spieler bis 23 Jahre holen. Zudem würden wohl auch die Kosten - sowohl Ablösesumme als auch Gehalt - für Rudy die bisherigen Ausgaben für Spieler übersteigen.

Rudy war erst vor einem Jahr ablösefrei zum FC Bayern gewechselt und hatte sich noch unter Trainer Carlo Ancelotti auf Anhieb einen Platz im hochkarätigen Bayern-Ensemble erkämpft. "Er ist kein Spieler, der brutal auffällt, aber einer, der eine gute Struktur ins Spiel bringt", beschrieb ihn sein früherer Hoffenheimer Trainer, der künftige Leipziger Übungsleiter Julian Nagelsmann. Insgesamt absolvierte Rudy, der noch einen Vertrag bis zum Sommer 2020 besitzt, stattliche 25 Bundesligaspiele und fünf Champions-League-Partien in seiner Premierensaison an der Isar.

Bei Wechsel: Rudy-Wiedersehen mit Rangnick und Nagelsmann

Nach dem Abgang von Arturo Vidal zum FC Barcelona würde ein Abschied von Rudy die Konkurrenzsituation im defensiven Mittelfeld der Münchner weiter entschärfen. Trainer Niko Kovac hat schließlich noch Spieler wie Thiago, Weltmeister Corentin Tolisso oder Europameister Renato Sanches in seinem Kader. Der Spanier Javi Martínez kann in Abwehr und Mittelfeld eingesetzt werden. Beim 5:0-Supercuperfolg gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag saß Rudy 90 Minuten auf der Bank.