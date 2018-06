Vettel mit 50. Sieg zurück an die Formel-1-Spitze

Sebastian Vettel hat nach zwei Monaten Wartezeit endlich seinen 50. Sieg in der Formel 1 gefeiert. In Kanada lässt der Ferrari-Star seinen Verfolgern keine Chance - und profitiert auch von der Schwäche von Lewis Hamilton.

Anzeige

Mit einer Gala-Fahrt zum 50. Formel-1-Sieg hat Sebastian Vettel seinem Dauerrivalen Lewis Hamilton die WM-Führung wieder entrissen. Der Ferrari-Pilot feierte am Sonntag in Montréal einen nie gefährdeten Start-Ziel-Erfolg und liegt nach dem siebten Saisonrennen einen Punkt vor Mercedes-Fahrer Hamilton, der nur Fünfter wurde. Für den 30 Jahre alten Vettel war es nach zweimonatiger Wartezeit sein dritter Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr. Auf Platz zwei in Kanada raste der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil vor dem zuletzt hart kritisierten Red-Bull-Piloten Max Verstappen aus den Niederlanden.

14 Jahre hatte Ferrari auf einen Sieg in Kanada warten müssen, zuletzt war Michael Schumacher 2004 auf dem Circuit Gilles-Villeneuve als Erster über die Ziellinie gefahren. Vettel indes ließ es am Sonntag ganz leicht ausschauen und bejubelte nach 2013, als er im Red Bull triumphiert hatte, seinen zweiten Erfolg in Montréal. Landsmann Nico Hülkenberg steuerte seinen Renault auf einen guten siebten Platz.

Einen schwachen Tag dagegen erwischte Hamilton. Von Platz vier gestartet, kämpfte er zu Beginn mit Motorproblemen und kam so nie in die Nähe seines siebten Kanada-Sieges, mit dem er zu Rekordgewinner Schumacher hätte aufschließen können. Am Ende verlor der 33-Jährige sogar die WM-Spitze wieder an Vettel, obwohl er mit 14 Zählern Vorsprung angereist war.

Formel 1 Saison 2018: Das sind die neuen Autos Nicht nur Lewis Hamilton ist gespannt auf die neuen Boliden der Formel 1. Der SPORTBUZZER stellt die Autos der Formel-1-Saison vor. © imago/Haas F1 Team Haas F1 Team: Weiterhin in Rot, Schwarz und Weiß kommt der neue Haas daher, der als erstes Auto der neuen Saison vorgestellt wurde. Die Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen starten in der kommenden Saison erstmals mit dem Cockpit-Sicherungssystem Halo, das aufgrund der Lackerung allerdings kaum auffällt. © Haas F1 Team Haas F1 Team: Bei der Seitenansicht dominiert das Weiß. Haas bezeichnet sein Auto als "Evolution des Vorjahresmodells" VF-17. Haas unterhält eine enge Kooperation miz Ferrari, deshalb verbauten die Designer viel Equipment des Herstellers aus Maranello. © Haas F1 Team Haas F1 Team: Es ginge "weniger um eine Neuerfindung als um eine Verfeinerung" des alten Autos, erklärte Teamchef Guenther Steiner. In der vergangenen Saison landete Haas in der Konstrukteurswertung auf Rang 7 - noch hinter Williams und Renault. © Haas F1 Team Williams Martini Racing: Mit den beiden jungen Piloten Sergey Sirotkin und Lance Stroll geht Williams nach dem Karriereende von Felipe Massa in eine Saison des Übergangs. Neuer Chefingenieur ist Doug McKiernan, der bis 2015 für McLaren gearbeitet hatte. © Williams Martini Racing Williams Martini Racing: Das Design ist wie in den Vorjahren Weiß-Rot-Schwarz (allerdings deutlich dunkler als in den Vorjahren), auffallend sind die Wings an den Seiten. "Das Auto hat viele neue Features, von denen die meisten nicht offensichtlich sind, aber auch auf der Außenseite hat das Team ein sehr anderes aerodynamisches Konzept verfolgt, welches uns einen klaren Fortschritt in der Performance ermöglicht hat", sagte der Technische Direktor Paddy Lowe. © Williams Martini Racing Red Bull Racing: Als erstes Topteam stellte Red Bull seinen neuen Boliden RB14 vor - noch in einer Tarnoptik, um aerodynamische Details zu verhüllen. Oder wird das Auto in der neuen Saison mit der komplett neuen Camouflage-Livery an den Start gehen? © Red Bull Racing Red Bull Racing: Am Montag wurde der RB14 schon in Silverstone getestet. Daniel Ricciardo, gemeinsam mit Max Verstappen auch in diesem Jahr Pilot, war begeistert. Design-Guru Adrian Newey hat sich wieder etwas besonderes einfallen lassen: Einen horizontal angebrachten Flügel über den Seitenkästen soll die Aerodynamik verbessern. Die Vorderrad-Aufhängung ist nach unten gebogen, das Heck läuft extrem eng zu. © Red Bull Racing Sauber F1 Team: Auch der Sauber geht mit einem weiß-roten Boliden an den Start. Im Vorjahr war das Auto noch blau. Gelingt dem Hinterbänkler aus Hinwil in diesem Jahr der Sprung zurück ins Mittelfeld? © Sauber F1 Team Sauber F1 Team: Neuer Partner der Sauber-Crew ist seit dieser Saison Alfa Romeo, die Motoren (diesmal sogar aktuelle) und das Getriebe werden weiterhin von Ferrari geliefert. Der C37 habe ein aerodynamisches Konzept, das sich signifikant geändert hat, erklärte Technikchef Jörg Zander. © Sauber F1 Team Sauber F1 Team: "Wir sind zuversichtlich, dass uns das neue Konzept mehr Möglichkeiten offeriert und uns so dabei hilft, Verbesserungen während der Saison erzielen zu können", sagte Zander. Die Piloten in dieser Saison sind Marcus Ericsson und der monegassische Rookie Charles Leclerc, der den Deutschen Pascal Wehrlein. © Sauber F1 Team Renault Sport F1: Mit Podest-Ambitionen startet Renault mit seinem R.S.18 in die neue Saison. Erneut ist das Auto der Franzosen vornehmlich in Gelb und Schwarz gehalten. © Renault Sport F1 Renault Sport F1: Die Piloten Nico Hülkenberg und Carlos Sainz wollen Renault in die Spitzengruppe führen. Die Nase des Autos scheint ein wenig breiter zu sein als im Vorjahr, andererseits lässt sich Renault bei der Vorstellung des neuen Boliden kaum in die Karten blicken. © Renault Sport F1

Schon der Start verlief für Vettel ganz nach Plan. Souverän verteidigte er seine Pole Position vor Bottas und Verstappen, die sich in den ersten Kurven ein enges Duell lieferten. Schnell vorbei war sein Heimrennen für Kanadas Hoffnung Lance Stroll. Der Williams-Pilot kollidierte in Runde eins mit Brendon Hartley, der mit seinem Toro Rosso spektakulär in die Streckenmauer krachte, kurz in die Luft stieg und dann gemeinsam mit Stroll im Kiesbett endete. „Ich hatte einen Platten kurz vor dem Unfall“, funkte Stroll als Erklärung.

Umgehend befahl die Rennleitung den Einsatz des Safety-Cars. Nach der vierten Runde waren die Trümmerteile beseitigt. Vettel erwischte einen starken Neustart, setzte sich schnell von seinen Verfolgern ab. Ziel des Ferrari-Piloten war ein Polster, um für taktische Kniffe der Konkurrenten gerüstet zu sein. Vor allem Red-Bull-Jungstar Verstappen hatten die Scuderia-Strategen wegen einer anderen Reifenwahl als potenzielle Gefahr ausgemacht.

Hamilton mit Motorproblemen - Ricciardo Nutznießer

Ganz andere Sorgen hatte zunächst WM-Spitzenreiter Hamilton. Der Brite beklagte Probleme mit der Leistung seines Motors, der in dieser Phase gefährlich heiß lief. „Wir suchen nach einer Lösung“, ließ ihn der Mercedes-Kommandostand wissen.

In Hamiltons Rückspiegel tauchte immer größer der Red Bull von Monaco-Sieger Daniel Ricciardo auf. Nach 17 Runden kam Hamilton an die Box, holte sich neue Reifen und Kühlmittel für seinen Motor. Ricciardo nutzte dies, fuhr eine Toprunde und setzte sich einen Umlauf später nach seinem Garagenbesuch vor den Silberpfeil-Star.

Formel 1 2018: Die Teams und Fahrer der kommenden Saison Auch in diesem Jahr sitzen Sebastian Vettel, Fernando Alonso und Lewis Hamilton wieder für ihre Teams im Cockpit. Aber wer gehört noch zum Fahreraufgebot? Und wer fährt eigentlich für welches Team? Darüber gibt der SPORTBUZZER in dieser Fotostrecke einen Überblick. © imago/Montage Mercedes: Da sich die technischen Vorgaben in der neuen Saison im Vergleich zu 2017 nicht gravierend ändern werden, ist mit dem deutschen Team auch 2018 zu rechnen. © imago Lewis Hamilton ist die klare Nummer eins bei Mercedes. Sein Vertrag gilt noch bis 2018. © imago Mit Valtteri Bottas ist bei Mercedes wieder intern Ruhe eingekehrt. Der ruhige Finne liefert sich keinen extrem hart geführten teaminternen Zweikampf mit Hamilton wie einst Nico Rosberg. © imago Ferrari: Das legendäre italienische Team aus Maranello drängt darauf, 2018 endlich wieder den Fahrertitel zu holen. Auch Ferrari setzt auf Konstanz. © imago Erst in diesem Jahr hat Sebastian Vettel seinen Vertrag bei der Scuderia bis zum Jahr 2020 verlängert. © imago Kimi Räikkönen wurde ebenfalls belohnt. Für seine Rolle als Edelhelfer bekam er einen neuen Vertrag – allerdings nur für ein Jahr. © imago Red Bull: Die Saison 2017 hat Mut gemacht: Red Bull konnte wie in Malaysia aus eigener Kraft um Siege mitfahren. 2018 wird das Team offiziell „Aston Martin Red Bull Racing“ heißen. Motorenpartner bleibt aber vorerst Renault. © imago Daniel Ricciardo besitzt einen gültigen Vertrag bei Red Bull nur noch bis 2018. Im Jahr 2014 entzauberte er den amtierenden Weltmeister Sebastian Vettel in seinem Debütjahr für das Team von Teamchef Christian Horner. © imago Max Verstappen bekennt sich zu Red Bull. Der junge Niederländer, der lange Zeit auch bei Mercedes als Teamkollege von Lewis Hamilton im Gespräch war, hat seinen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis 2020 verlängert. © imago Force India: Eine der Überraschungen der Saison 2017. Das Team konnte regelmäßig in die Punkte fahren. Nur zwischen den Fahrern Sergio Perez und Esteban Ocon gab es besonders zu Saisonbeginn kleinere Scharmützel, die das Team wertvolle Punkte gekostet haben. © imago Seit 2014 fährt der Mexikaner Sergio Perez für Force India. Nach dem Abgang von Nico Hülkenberg 2017 übernahm er die Rolle des Team-Leaders. Doch Ocon versuchte, ihm die Rolle streitig zu machen. Auch 2018 fahren beide wieder gemeinsam. © imago Esteban Ocon ist Juniorfahrer von Mercedes und überzeugte mit starken Rennen im Jahr 2017. Force India bestätigte ihn für 2018. © imago Williams: 2017 war nicht das beste Jahr des ehemaligen Weltmeisterteams. Teilweise waren die Leistungen zu schwankend. Von Platz 3 bis 20 war alles drin. In der neuen Saison geht der Rennstall mit sehr jungen Fahrern. © imago Milliardärssohn Lance Stroll erhält auch 2018 ein Cockpit. Der junge Kanadier überzeugte mit einem dritten Platz in Baku – und bringt praktischerweise auch noch etwas Geld von Papa mit. © imago Sergey Sirotkin komplettiert das junge Williams-Team. 2018 wird der 22-jährige Russe in der Formel 1 debütieren. © imago/Action Plus Haas: Der US-amerikanische Rennstall hat sich als Mittelfeldteam etabliert. Dank aktueller Motoren von Ferrari könnte das Team auch 2018 ein Kandidat für konstante Punktgewinne sein. © imago Kevin Magnussen hat sich 2017 im Fahrerfeld den Ruf des Bad Boys erarbeitet. Renault-Fahrer Nico Hülkenberg bezeichnete ihn einst als einen der unfairsten Fahrer im Feld, worauf er locker mit „Lutsch meine Bälle“ antwortete. Dieses Duell könnten wir auch 2018 sehen. © imago Romain Grosjean galt einst als Crash-Kid – inzwischen hat sich sein Ruf gebessert. Allerdings sanken seine Leistungen in der zweiten Saisonhälfte 2017 stark ab. Dennoch darf er auch 2018 fahren. © imago Renault: In die dritte Saison als eigenständiges Team starten die Franzosen ambitioniert. Renault will 2018 um das Podium mitfahren. © imago Teamleader bleibt im zweiten Jahr der Deutsche Nico Hülkenberg, der von Force India kam. Der gebürtige Emmericher fährt bereits seit 2010 in der Formel 1, schaffte es aber noch nie aufs Podest. © imago Schon im Laufe der Saison 2017 ersetzte Carlos Sainz Jr. den glücklosen Jolyon Palmer zum Grand Prix von Austin. Eigentlich war der Wechsel erst für 2018 geplant. Renault bestätigte, dass Sainz ausgeliehen ist und Red Bull eine Option hat, den Spanier 2019 für’s Hauptteam zurückzuholen. © imago Scuderia Toro Rosso: Red Bulls Zweitteam wird mit einer komplett neuen Fahrerpaarung in die neue Saison gehen. Die Piloten Daniil Kvyat, der sehr wahrscheinlich kein neues Cockpit erhalten wird, und Carlos Sainz Jr., der zu Renault gewechselt ist, müssen ersetzt werden. Zuletzt sprangen Pierre Gasly und Brendon Hartley ein. © imago Der Franzose Pierre Gasly wurde Mitte November bestätigt. Der Youngster aus Rouen durfte in Malaysia und Japan bereits für Kvyat hinter das Steuer des Toro Rosso, blieb jedoch außerhalb der Punkte. Gasly ist seit 2015 Reservist bei Red Bull. © imago In Austin fuhr erstmals Brendon Hartley aus Neuseeland. Der 27-Jährige war bereits im Red Bull Junior Team, konzentrierte sich dann aber auf eine Karriere als Langstreckenfahrer. Dr Mann aus Palmerston North wurde auch für das Jahr 2018 fest verpflichtet. © imago McLaren: Mit Ende der Saison 2017 endet die dreijährige und schwierige Partnerschaft des britischen Traditionsrennstalls mit Honda. Kann McLaren in der kommenden Saison mit Renault an alte Erfolge anknüpfen? © imago Auch Rookie Stoffel Vandoorne hat sein Cockpit für 2018 bereits sicher. Der Belgier ersetzte vor der Saison 2017 Ex-Weltmeister Jenson Button, der seine Karriere beendete. © imago Gerade hat Fernando Alonso seinen Vertrag bei McLaren um eine Saison verlängert. Der Doppelweltmeister von 2005 und 2006 gilt unter Experten als einer der talentiertesten Fahrer im Feld. Der 32-malige Grand-Prix-Sieger fährt seit 2015 wieder für die Briten und bekundete zuletzt, seine Karriere bei McLaren beenden zu wollen. © imago Alfa Romeo Sauber: Der Hinterbänkler aus der Schweiz mit schwedischen Besitzern geht ebenfalls mit einer neuen Fahrerpaarung ins Rennen. © imago Ferrari-Junior Charles Leclerc 2018 ist bei Sauber gesetzt. Die Schweizer fahren mit Ferrari-Antrieb und werden von Tochter Alfa Romeo gesponsert. Es ist das Ziel der Italiener, Sauber dauerhaft als eine Art Farmteam zu etablieren. Der junge Monegasse ersetzte den Deutschen Pascal Wehrlein beim GP in Austin bereits im freien Training. © imago Marcus Ericsson steht als sein Fahrer-Partner fest: Der 27-jährige Schwede hat finanzielle Verbindungen zum Besitzerkonsortium Longbow Finance. In der abgelaufenen Saison war der Mann aus Kumla punktlos geblieben, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert. © imago

KOMMENTIEREN