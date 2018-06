Vettel sichert sich Pole Position in Kanada - Hamilton nur Vierter

"Gestern hatten wir noch ein paar Probleme, ich bin nicht in den Rhythmus gekommen", sagte Vettel, der am Vortag im Freien Training noch die Wand touchiert hatte. "Heute habe ich den Schalter umgelegt und das Auto war super."

McLaren: Mit Ende der Saison 2017 endet die dreijährige und schwierige Partnerschaft des britischen Traditionsrennstalls mit Honda. Kann McLaren in der kommenden Saison mit Renault an alte Erfolge anknüpfen?

Renault: In die dritte Saison als eigenständiges Team starten die Franzosen ambitioniert. Renault will 2018 um das Podium mitfahren.

Sergey Sirotkin komplettiert das junge Williams-Team. 2018 wird der 22-jährige Russe in der Formel 1 debütieren. © imago/Action Plus

Auch in diesem Jahr sitzen Sebastian Vettel, Fernando Alonso und Lewis Hamilton wieder für ihre Teams im Cockpit. Aber wer gehört noch zum Fahreraufgebot? Und wer fährt eigentlich für welches Team? Darüber gibt der SPORT BUZZER in dieser Fotostrecke einen Überblick.

54. Pole der Karriere

Für Vettel war es die vierte Pole in dieser Saison und die insgesamt 54. in seiner Karriere. Seinen bisher einzigen Sieg auf dem Circuit Gilles Villeneuve holte sich der Heppenheimer wie auch seine letzte Kanada-Pole 2013. Vor dem siebten von 21 Saisonrennen am Sonntag (20.10 Uhr MESZ) führt Hamilton in der Gesamtwertung mit 110 Punkten vor Vettel (96) und dem australischen Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo (72).