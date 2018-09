Unfall-Schock für Vettel: Crash mit Hamilton in der ersten Runde

Vitantonio Liuzzi (Jahrgang 1981): Der Italiener gehört zu den ehemaligen Formel-1-Fahrern, die nach ihrem Karriereende in die Formel E gewechselt sind. Zwischen 2005 und 2011 war er für Red Bull, Toro Rosso, Force India und HRT insgesamt 80 Mal an den Start gegangen. Aktuell fährt Liuzzi in der GT Asia und ab und zu auch beim Stock Car in Brasilien mit. © Getty