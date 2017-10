VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln – zum Auftakt des achten Spieltages in der Bundesliga erwarten die Schwaben am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ) ihren absoluten Angstgegner. In den letzten 19 Duellen zwischen dem VfB und den Rheinländern gab es nie einen Heimsieg. Das ist ein historischer Bundesliga-Rekord. Den letzten Heimerfolg gab es am 29. Oktober 2000. Der FC setzte sich mit 3:2 gegen Stuttgart durch.

Zwar glaubt FC-Coach Peter Stöger, dass „alle in der Mannschaft die Situation angenommen“ haben – der FC steht nach wie vor mit nur einem Punkt aus sieben Spielen und einer Tordifferenz von Minus 13 am Tabellenende – doch eine Fortsetzung des Trends, wonach in dieser Begegnung nie das Heimteam siegt, kann man sich auf Kölner Seite kaum erlauben. „Es ist ein brisantes Duell“, sagte Stöger in der Pressekonferenz zum Spiel, „das sieht man an der Tabelle. Und klar, wir brauchen Punkte.“