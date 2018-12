FC-Bayern-Flirt Benjamin Pavard verletzt: Stuttgart-Star fällt wohl bis zur Rückrunde aus

Beim FC Bayern und ganz Europa gehandelt, als Weltmeister mit Frankreich gefeiert - und jetzt mit dem VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Bundesliga. Verteidiger Benjamin Pavard wird sich seine Monate nach dem WM-Titel mit der französischen Nationalmannschaft wohl anders vorgestellt haben. Zu allem Überfluss hat sich der 22-Jährige am Sonntag bei der 0:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach auch noch verletzt. Sportvorstand Michael Reschke befürchtet das Hinrunden-Aus seines Stars. Pavard hat sich offenbar einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Pavard: Transfer zum FC Bayern?

Pavard erlebte gegen die Gladbacher einen Abend, den er so schnell nicht vergessen dürfte. Der Weltmeister machte mit seinem Eigentor zum 0:3 das Debakel perfekt - in der 84. Minute verletzte er sich dann auch noch. Bis zum 1:0 haben wir stabil gestanden. Was dann passiert, ist ganz bitter für uns. Wir sind arg gebeutelt", sagte Reschke.