Peinlich-Wechsel beim VfB Stuttgart: Falsche Schuhe! Borna Sosa muss früh raus

Diese Auswechslung ist wohl einmalig in der Bundesliga-Geschichte! Der VfB Stuttgart musste zur Halbzeitpause des Heimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:3) den jungen Kroaten Borna Sosa aus der Partie nehmen. Dafür kam Emiliano Insua in die Partie Trainer Markus Weinzierl hatte jedoch nicht nur sportliche Gründe für die Maßnahme, wie Sportvorstand Michael Reschke nach dem Spiel bei Sky verriet - der wahre Anlass ist extrem peinlich für den jungen Kroaten, der im Sommer zum Bundesligisten kam und erstmals seit Oktober wieder in der Startelf stand.