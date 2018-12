Der VfB Stuttgart hat nach dem Tod des Vaters von Kapitän Christian Gentner sämtliche Medienaktivitäten für Sonntag und Montag abgesagt. Die Pressekonferenz einen Tag vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Dienstag fällt ebenso aus wie ein geplanter Besuch von Sportvorstand Michael Reschke in der SWR-Sendung „Sport im Dritten“ am Sonntagabend. Das sagte ein Sprecher des Klubs am Sonntag. „Wir denken, dass wir mit der medialen Zurückhaltung angemessen auf dieses Ereignis reagieren“, sagte er.