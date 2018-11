VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der neue Trainer des VfB Stuttgart, Markus Weinzierl, hatte sich seinen Start im Schwabenland grundlegend anders vorgestellt. Nach zwei 0:4-Niederlagen in Folge (gegen Dortmund und Hoffenheim) müssen gegen DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt endlich Tore und Punkte her. Dieses Heimspiel gegen die Hessen am 10. Spieltag könnte schon so etwas wie ein Knackpunkt dieser Saison sein, wenngleich der Übungsleiter davon nichts wissen will. Berücksichtigt man den Tabellenplatz (punkt- und torgleich Letzter mit Fortuna Düsseldorf) und die zuletzt hohen Niederlagen gegen - zugegebenermaßen starke - Kontrahenten, wirkt Weinzierl vor dem Duell des VfB gegen die Eintracht am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) durchaus optimistisch.

„Es ist klar, was auf dem Spiel steht und was unsere Aufgabe ist“, sagte er vor der Auftaktpartie des zehnten Spieltags in der Fußball-Bundesliga. „Die kommen mit einer Serie und sehr viel Selbstvertrauen hier nach Stuttgart. Für uns ist es natürlich eine schwierige Situation, wo wir zu Hause gefordert sind, wir punkten müssen, punkten wollen, am besten dreifach", gab Weinzierl vor dem Freitagabendspiel zu Protokoll.