VfB Stuttgart gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Alarm bei den Schwaben! Das 0:1 bei 1899 Hoffenheim lässt den Aufsteiger vor der Partie VfB Stuttgart gegen FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ) ohne Auswärtssieg in der Hinrunde zurück.

Mit dem Rekordmeister wartet ein Gegner, gegen den die Stuttgarter seit 2010 kein Land sahen. Die Bayern gewannen die letzten 15 Pflichtspiele gegen die Schwaben allesamt, dabei drei Partien im DFB-Pokal. Den letzten Punktgewinn des VfB gegen den Branchenriesen gab es im März 2010. Mehr noch: In Stuttgart gewann Bayern München häufiger als bei jedem anderen Bundesliga-Gegner. Schon 27-mal jubelte der FC Bayern in der Mercedes-Benz-Arena, dem früheren Neckarstadion. Dem stehen in 98 Duellen nur 17 Heimsiege des VfB gegenüber. „17 Punkte sind nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, resümierte VfB-Torhüter und Weltmeister Ron-Robert Zieler (26) unter der Woche, „aber wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen. „Wir brauchen Tore und Torgefahr und beides wollen wir gegen den FC Bayern unter Beweis stellen“, sagt Stuttgarts Trainer Hannes Wolf (36).