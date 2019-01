VfB Stuttgart: 50 Millionen Euro für neue Stars - und zweite Chance auf Liverpool-Youngster Dominic Solanke?

Neuer Geldsegen für den VfB Stuttgart? Wie Sky berichtet, sollen die Schwaben mit einem möglichen Investor über den Verkauf von Anteilen verhandeln - und der würde dem Klub 50 Millionen Euro einbringen! Bei dem neuen Geldgeber handelt es sich um die Vermarktungsagentur Lagardère Sports mit Deutschlandsitz in Hamburg. Die Verhandlungen sollen laut Sky kurz vor dem Abschluss stehen.

Bislang nur Daimler als Investor beim VfB dabei

Die Stuttgarter gaben in einer Mitteilung bekannt, dass sie "keine Namen kommentieren" werden. "Wir können allerdings bestätigen, dass wir aktuell mit mehreren namhaften Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen in konstruktiven Gesprächen stehen", hieß es in der Mittelung weiter. Seitdem der VfB im vergangenen Jahr seine Profimannschaft ausgegliedert hat, engagiert sich Daimler als einziger Investor. Der Autokonzern hatte seinerzeit rund 41,5 Millionen Euro für 11,75 Prozent der Anteile bezahlt.

Bei Lagardère handelt es sich um einen Vermarkter, der sich bei vielen Bundesligisten um den Verkauf von Marketing- und Sponsoringrechten kümmert. Das französische Unternehmen ist unter anderem bei Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt an Bord. Kurios beim möglichen neuen Investor ist, dass Lagardère Sports selbst zum Verkauf steht! Das Hauptunternehmen Lagardère will die Sportagentur loswerden.

Unklar ist derzeit noch, weshalb sich Lagardère mit einer derart hohen Summe beim VfB einkaufen will. Die Schwaben hatten zuletzt in Person von Präsident Wolfgang Dietrich noch betont, ihre Vermarktung nicht an eine Agentur abgeben zu wollen. „Wenn der Verein in den vergangenen Jahren etwas absolut richtig gemacht hat, dann war es die Entscheidung, seine Vermarktungsrechte nicht abzugeben", sagte Dietrich im Sommer 2018 gegenüber dem Branchenmagazin Sponsors.

Plötzlich wieder Chance auf Klopp-Knipser Solanke

Das frische Geld könnte der abstiegsbedrohte Klub, derzeit 17. in der Bundesliga, gut gebrauchen: für neue Spieler. Momentan wird vor allem der Name Dominic Solanke mit dem VfB in Verbindung gebracht. Der 21-jährige Offensivmann vom FC Liverpool hatte den Stuttgart-Verantwortlichen zuletzt bereits abgesagt, nachdem sich der Berater des englischen Nationalspielers (ein Länderspiel) mit Sportvorstand Michael Reschke getroffen hat. Doch da nun ein Wechsel zum Premier-League-Klub Crystal Palace nicht zustande kommt, könnte es eine zweite Chance für Stuttgart geben! Bis zum Wochenende soll es eine Entscheidung geben.