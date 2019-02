Inmitten der sportlichen Krise sorgt der Rücktritt von Aufsichtsratsmitglied Guido Buchwald für weitere Unruhe beim VfB Stuttgart . „Nach reiflicher Überlegung und einer Nacht ohne Schlaf habe ich entschieden, von meinen Ämtern als Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG und Botschafter des VfB Stuttgart eV mit sofortiger Wirkung zurückzutreten“ , teilte der Weltmeister am Montag in einer persönlichen Erklärung mit.

Es sei versucht worden, Buchwald "die Schuld an der Situation zuzuschieben"

Buchwald berichtete, es habe nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg am Sonntagabend Vorwürfe gegeben, und es sei versucht worden „mir die Schuld an der Situation, in der die Mannschaft steckt, in die Schuhe zu schieben. Deshalb kann ich mein Amt auch nicht mehr konstruktiv ausüben bzw. so ausfüllen, wie ich mir das vorstelle“. Der VfB-Ehrenspielführer schrieb, er hätte gerne versucht „meinen Teil dazu beizutragen, um dem Verein in dieser kritischen Phase zu helfen. Aber die jetzt entstandene Situation lässt mir keine andere Möglichkeit.“