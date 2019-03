VfB Stuttgart gegen Hannover 96 heute live im TV und Online-Stream schauen

Das letzte Spiel dieser Konstellation in der Mercedes-Benz-Arena endete 1:1. Beim ersten Zusammentreffen in dieser Saison konnte jedoch 96 das Spiel für sich entscheiden. Mit einem 3:1 setzten sie sich damals auswärts gegen den VfB durch, Bobby Wood und Ihlas Bebou waren die Torschützen. Beide zählen aktuell nicht mehr zum Stammkader. Für Hannover 96 fällt außerdem ein wichtiger Spieler aus. Die Abwehr muss ohne Matthias Ostrzolek klar kommen. Der 28-Jährige zog sich beim Training nach einem Zusammenprall mit Torwart Michael Esser einen Rippenserienbruch zu. Für den 96-Manager Horst Held ist es am Sonntag eine Reise in die alte Heimat, beim VfB feierte er mal seine größten Erfolge.